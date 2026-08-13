Civiles ucranianos y rusos pagan un alto precio por la guerra total contra la retaguardia

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Moscú, 13 ago (EFE).- La muerte de civiles se ha incrementado dramáticamente en los últimos meses tanto en la retaguardia rusa como en la ucraniana en el marco de la guerra total que se han declarado ambos bandos lejos del frente de batalla.

El saldo mortal se ha disparado justo cuando se han estancado las negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos, que desde febrero ha centrado su atención en otro conflicto, el de Irán.

Más de 2.000 civiles muertos

Según datos del Conflict Intelligence Team (CIT), un grupo ruso independiente, en los primeros siete meses del año han muerto más de 2.000 civiles rusos y ucranianos en bombardeos aéreos y ataques con drones y artillería.

En Ucrania han fallecido 1.695 personas en las regiones del país bajo control de Kiev. Esa cifra es un 25 % mayor que en el mismo período del año pasado. A eso hay que sumar 12.515 heridos.

Mientras, en las regiones rusas -sin contar las cuatro regiones ocupadas y Crimea, anexionada en 2014- el saldo es de 327 muertos, frente a los 145 de 2025, más del doble. Y, además, 2.366 heridos.

El CIT precisa que más de dos tercios de los muertos se registraron en ataques aéreos rusos contra territorio ucraniano, lo que denota las crecientes dificultades de Kiev para proteger sus cielos.

En 2025, según la misma fuente, murieron 2.919 civiles y otros 17.775 resultaron heridos. Mientras, la ONU, que apenas tiene acceso a la zona, mantiene la cifra de civiles muertos desde febrero de 2022 en unos 16.000.

En dos recientes bombardeos rusos contra la capital ucraniana y su región adyacente murieron 50 personas, a lo hay que sumar los 13 fallecidos en un ataque contra la región rusa de Tatarstán y los siete bañistas que perecieron cuando un dron explotó en una playa del mar Negro.

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Esto ha llevado al papa León XIV a llamar a Moscú y Kiev desde la plaza de San Pedro a evitar los ataques contra objetivos civiles y la muerte de "personas inocentes", y a respetar el derecho humanitario.

"La guerra solo engendra más guerra y causa un sufrimiento inmenso. Es hora de detener la espiral de violencia y dar paso a la diplomacia y el diálogo para allanar el camino hacia la paz", condenó el pontífice.

Putin rechaza tregua aérea y Zelenski pide más misiles

El presidente ruso, Vladímir Putin, acusa a Kiev de terrorismo y, en represalia, ha incrementado la cantidad y la magnitud de los ataques contra la infraestructura ucraniana, especialmente en Kiev y la costa del mar Negro.

Además, rechazó la tregua aérea que le propone Kiev, aduciendo que los ataques rusos son más efectivos, aunque el descontento entre los rusos con la marcha de la guerra es más alto que nunca, según las encuestas.

Mientras, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, sigue insistiendo en su demanda de que Estados Unidos le suministre más interceptores de misiles balísticos Patriot, a lo que se resiste el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

"Este año tenemos dos veces y media menos interceptores que en 2025. Rusia tiene el doble de misiles balísticos al mes que antes", señaló el jueves en una entrevista a la cadena CNN.

Si Estados Unidos "nos vende el 5 %, superaremos el invierno y salvaremos vidas. Si pueden vendernos el 10 %, destruiremos todos los misiles balísticos rusos. Yo tengo el 1 %", explicó.

En la reciente cumbre de la OTAN, Trump le dijo a Zelenski que otorgaría a Ucrania la licencia necesaria para fabricar por su cuenta misiles Patriot, pero apenas días después dijo que no lo tenía claro. Se desconoce si Moscú contactó con él por ese motivo.

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Mientras, los ataques continúan. Dos personas murieron hoy, el maquinista y su ayudante, en un ataque contra un tren de pasajeros en la región ucraniana de Odesa.

A su vez, drones ucranianos golpearon este jueves un polígono industrial y otro almacén de comercio electrónico en la región rusa de Bashkiria, 1.200 kilómetros al este de Moscú.

El objetivo, según medios independientes, era una de las mayores refinerías del país, propiedad del gigante Gazprom. Esos ataques ya han provocado una segunda ola de déficit de combustible, colas en las gasolineras y la necesidad de importar gasolina de la India, uno de los mayores importadores de hidrocarburos rusos.EFE

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(foto)