Sindicato sueco da por terminada la huelga contra Tesla después de tres años

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Copenhague, 13 ago (EFE).- El sindicato metalúrgico IF Metall, uno de los más poderosos en Suecia, anunció este jueves el fin de la huelga que mantenía desde hace tres años contra el fabricante de vehículos eléctricos Tesla por negarse a firmar un convenio colectivo.

IF Metall, que desconvocará la huelga el próximo miércoles, acusó a Tesla de impulsar a los huelguistas, unas 80 personas, a abandonar la firma a cambio de una compensación económica, lo que hace que el conflicto laboral "ya no tenga efecto".

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"Podemos constatar que Tesla está tan en contra de los convenios colectivos que prefiere indemnizar a los miembros del sindicato antes que darles condiciones seguras. No tiene precedente en el mercado laboral sueco, al igual que sus sistemáticas violaciones de la huelga", dijo en un comunicado IF Metall.

El sindicato había convocado la huelga en octubre de 2023 debido a la negativa de Tesla, tras años de negociaciones, a firmar un convenio colectivo para sus trabajadores en este país nórdico.

Tesla no posee ninguna fábrica en Suecia, pero sí una decena de instalaciones de servicio y varios talleres.

Varios sindicatos suecos decretaron posteriormente medidas solidarias, al igual que otras centrales sindicales noruegas y danesas.

"Nuestros miembros en Tesla son héroes sindicales que se han atrevido a luchar por un convenio colectivo contra un empleador con una actitud tan negativa hacia los sindicatos. Hacer huelga durante casi tres años implica grandes retos personales", apuntó IF Metall. EFE

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