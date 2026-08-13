Sin incidencias en A Coruña, con más de 225.000 personas y 83.700 desplazamientos en las horas previas

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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha destacado la ausencia de incidencias en la jornada del eclipse, con más de 225.000 personas en la ciudad y más de 83.700 desplazamientos en las horas previas, pero con un solo accidente de tráfico registrado.

Así lo ha expuesto en el balance de esta jornada, en el que ha indicado que el objetivo era también lograr una ciudad "más limpia" por lo que se colocaron 155 nuevos contenedores. En este sentido, ha destacado el buen comportamiento de la ciudadanía en una jornada en la que se retiraron un total de 218 toneladas de basura, una cifra muy similar a otras ocasiones de eventos.

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"A Coruña es una ciudad preparada para los principales espectáculos", ha aseverado para reconocer que la de este miércoles fue una "cita compleja que exigió mucho trabajo durante meses" por la coincidencia, además, del Trofeo Teresa Herrera y la programación de las fiestas de María Pita, así como la llegada de varios cruceros en la ciudad.

"Más de 225.000 personas se movilizaron por toda la ciudad", ha indicado para resaltar, por otra parte, que se siguiesen las recomendaciones y no se usase, mayoritariamente, el vehículo privado.

La mayor entrada fue entre las 11.00 y las 13.00 horas por la avenida de Alfonso Molina, con un total de 83.712 vehículos contabilizados en lo que se refiere a desplazamientos. Solo hubo un accidente en Juan Flórez y por alcance. Además, aumentó un 10 por ciento el uso del autobús.

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OCUPACIÓN HOTELERA Y CRUCEROS

Ya en lo que se refiere a la ocupación hotelera, ha precisado que rozó el 99 por ciento, con el 75% de las reservas hechas desde octubre de 2025. En lo que se refiere a los cruceros, la alcaldesa ha concretado que fueron "hasta seis" y con 15.000 personas visitando la ciudad.

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Respecto a la distribución de las personas en los distintos puntos de la urbe coruñesa, fueron unas 125.000 entre el Aquarium y el Playa Club, incluyendo Riazor y Orzán; 30.000 en el Monte de San Pedro, una cifra similar en O Portiño; 25.000 en el entorno de la Torre y otras 10.000 repartidas por los barrios. Esto con un dispositivo especial integrado por casi 400 personas.