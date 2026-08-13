Sebastià Barceló, doctor en astrofísica, tras el eclipse: "Ha sido una experiencia única"

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El doctor en astrofísica e investigador colaborador de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha calificado el eclipse total que se pudo vivir de manera privilegiada en Baleares como "una experiencia única".

En declaraciones a Europa Press, que también ha participado en la comisión de coordinación impulsada por la administración autonómica, ha destacado como en el momento culminante del fenómeno astronómico "se ha sentido cómo el viento se ha levantado, el color se ha apagado, la temperatura ha bajado y los grillos han empezado a cantar".

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Barceló ha reconocido que hasta la llegada del eclipse ha vivido la cita en los últimos meses como científico, aunque este miércoles optó por completarlo como "civil".

El astrofísico ha celebrado que en el sur de Mallorca, desde donde contempló la ocultación del sol las nubes respetaron el eclipse hasta que pasó la fase de totalidad.

El investigador, explicó días atrás, que llevaba esperando un acontecimiento de este calado desde que supo que quería dedicarse a la astrofísica.