La socimi HLRE vende el parque comercial Megapark de Barakaldo (Vizcaya) a Nepi Rockcastle por 254 millones

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HLRE, socimi de centros comerciales conocida hasta el año pasado como Lar España, ha alcanzado un acuerdo con Nepi Rockcastle para la venta del parque comercial Megapark, ubicado en Barakaldo (Vizcaya), por un importe total cercano a 254 millones de euros, según ha informado este jueves en un comunicado.

La operación, que supone la primera adquisición de Nepi Rockcastle en España, se enmarca en la estrategia de rotación selectiva de activos de HLRE, orientada a continuar generando valor y optimizando la eficiencia de su cartera.

La transacción se ha acordado en condiciones de mercado y queda sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, cuya materialización está prevista para los próximos meses.

Megapark, situado en Barakaldo, es de los parques comerciales más grandes del norte de España y uno de los principales destinos de compras de la cornisa cantábrica.

El activo cuenta con una superficie bruta alquilable (SBA) de 80,971.10 metros cuadrados, 90 arrendatarios y una tasa de ocupación física del 98,5% a agosto de 2026.

Bajo la gestión de HLRE, Megapark ha reforzado de forma sostenida su posicionamiento como uno de los principales destinos comerciales del área metropolitana de Bilbao y la provincia de Vizcaya.

Según la presidenta de HLRE, Vanessa Gelado, la venta de Megapark se enmarca en la estrategia de rotación selectiva de activos de la socimi y pone de manifiesto los "buenos resultados" de su gestión activa, así como el atractivo de sus parques y centros comerciales.

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"Durante nuestra etapa como propietarios, hemos trabajado para reforzar el posicionamiento y la propuesta de valor del activo, generando valor de manera sostenida. Esta operación nos permite seguir avanzando en la optimización de nuestra cartera y afrontar una nueva etapa desde una posición sólida, manteniendo nuestro foco en un modelo de retail resiliente, innovador y sostenible", ha añadido.

La operación supone, además, la primera adquisición de Nepi Rockcastle en el mercado español, marcando la entrada del grupo en España.

HLRE ha contado en la operación con el asesoramiento inmobiliario de Cushman & Wakefield (C&W) y con el asesoramiento legal de Dentons.