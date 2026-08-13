Protestas en Pakistán tras una operación antiterrorista del Ejército con víctimas civiles

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Islamabad, 13 ago (EFE).- Una huelga parcial de comercios y transportes afectó este jueves varios puntos de la provincia paquistaní de Baluchistán, después de que medios locales y activistas denunciaran la muerte de al menos 20 civiles en una operación militar que el Ejército presentó como un operativo contra separatistas.

Según el medio regional Balochistan Post, la aviación de las Fuerzas Armadas bombardeó el miércoles la zona de Gidar Goandhan, en el distrito de Surab, matando a más de 20 personas e hiriendo a al menos otras 16.

El ala de comunicación del Ejército paquistaní (ISPR, en inglés) confirmó una operación en la zona, aunque sostuvo que ocho de los fallecidos eran militantes separatistas que murieron al estallar un coche bomba que manipulaban, y que la explosión causó la muerte accidental de tres civiles.

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Las Fuerzas Armadas añadieron que, en el posterior operativo de persecución, abatieron a otros diez miembros de “Fitna al Hindustan”, término que el Estado paquistaní utiliza para referirse a los separatistas baluches, a los que acusa de actuar respaldados por la India.

El Ejército afirmó que las fuerzas de seguridad y la Policía de Baluchistán llegaron al lugar tras la explosión y se enfrentaron a los presuntos insurgentes que huían de la zona.

La Policía informó este jueves de una huelga parcial con cierres de comercios en varios puntos de la provincia, incluida su capital, Quetta, y otras ciudades, pueblos y aldeas.

“Hay una huelga parcial de persianas bajadas en todo Baluchistán, incluida Quetta”, declaró a EFE Fareed Khan, un agente de la sede policial provincial en Quetta.

El Comité Baloch Yakjehti (BYC), un movimiento civil baluche, había llamado a comerciantes, trabajadores, estudiantes, transportistas y a la población de toda la provincia a solidarizarse con las víctimas.

“En respuesta al demoledor bombardeo de Surab y a la matanza de civiles, el Comité Baloch Yakjehti convoca un cierre total de comercios y una huelga de transporte en todo Baluchistán”, señaló la organización en un comunicado.

Vídeos no verificados que circulan en redes sociales parecían mostrar cuerpos sepultados bajo escombros, algunos parcialmente calcinados, así como casas de barro derrumbadas y varios heridos.

Baluchistán, la provincia más extensa y rica en recursos naturales de Pakistán, pero también una de las menos desarrolladas, es escenario desde hace décadas de un conflicto entre el Gobierno central y facciones separatistas.

Los grupos baluches exigen mayor autonomía o la independencia de la región y acusan a Islamabad de explotar sus riquezas minerales para proyectos estratégicos, incluido el Corredor Económico China-Pakistán. EFE