Pepa Romero alimenta los rumores de boda con Manolo Pardo: "Lo llevamos hablando desde el principio"

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Pepa Romero atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La periodista y presentadora, que se ha consolidado como uno de los rostros habituales de la televisión y que recientemente ha vuelto a situarse en primera línea tras sustituir a Sonsoles Ónega durante sus vacaciones, celebró hace unas semanas su cumpleaños rodeada de su equipo y con una ilusión que va mucho más allá del terreno profesional.

En los últimos días, la comunicadora ha despertado numerosos rumores de boda con su pareja, el empresario gallego Manolo Pardo, después de dejar entrever que el compromiso podría estar cada vez más cerca. Lejos de esquivar las preguntas sobre el tema, Pepa se mostró de lo más natural al hablar de su relación y de los planes de futuro que comparte con él.

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Preguntada por si le gustaría pasar por el altar, la presentadora fue rotunda. "Hombre, pero claro, ya lo llevamos hablando desde el principio", confesó, confirmando que el matrimonio es un proyecto que ambos han contemplado desde el inicio de su historia de amor.

La periodista también quiso dejar claro que vive una etapa de plena felicidad y que no cambiaría nada de su situación actual. "Pues que siga como estoy de feliz, con el trabajo que tengo maravilloso, con la familia, los amigos, con mi novio al que adoro, el amor de mi vida y nada, que me quede como estoy", expresó emocionada al ser preguntada por su deseo de cumpleaños.

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Con el sentido del humor que la caracteriza, incluso bromeó sobre el ramo de flores que había recibido durante la celebración. "¿Te imaginas? Este es mi ramo de pedida. No, que es broma, me lo ha regalado mi equipo", comentó entre risas, alimentando aún más la curiosidad sobre una posible futura boda.

Además, desveló que pensaba celebrar su cumpleaños de una forma muy especial junto a su pareja, que se había desplazado expresamente desde Ferrol para estar con ella. "Con mi novio, nos vamos. Ha venido de Ferrol expresamente, acaba de llegar, me voy corriendo para celebrarlo con él", explicó.

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Tras disfrutar de un mes de vacaciones, Pepa ha regresado al trabajo con energías renovadas y una enorme satisfacción por seguir celebrando un año más rodeada de quienes forman parte de su día a día. "Es una alegría tremenda", aseguró sobre este nuevo cumpleaños, que coincide con un momento especialmente dulce tanto en lo profesional como en lo sentimental.

Mientras los rumores sobre un posible compromiso continúan creciendo, lo único que parece indiscutible es que Pepa Romero está viviendo una de las etapas más felices de su vida y que el futuro junto a Manolo Pardo se presenta lleno de proyectos compartidos.

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