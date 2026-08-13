Partido Primero Justicia denuncia que apagones en Venezuela son "cada vez más prolongados"

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Caracas, 13 ago (EFE).- El partido opositor Primero Justicia (PJ) denunció este jueves que los apagones en Venezuela "cada vez son más prolongados", y subrayó que esto afecta la productividad, la estabilidad emocional y la calidad de vida de los venezolanos.

"Exigimos agilidad para consolidar la transición y dar apertura a la ejecución de planes de inversión a gran escala que permitan alcanzar la estabilidad eléctrica. Los venezolanos queremos una vida en paz", manifestó PJ en su cuenta de X.

El partido opositor compartió un mapa de Venezuela con nueve estados resaltados donde aseguró hay cortes eléctricos de entre ocho y doce horas diarias, entre ellos Miranda (norte) y Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

Asimismo, indicó que hay 12 estados, entre ellos Guárico (centro) y Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) con cortes eléctricos de entre cinco y ocho horas al día.

Distrito capital y el estado Amazonas (sur, fronterizo con Colombia y Brasil) son los únicos sin racionamiento, de acuerdo a la colectividad.

El miércoles, el Gobierno de Venezuela firmó un addendum (apéndice) de contrato con la multinacional de origen argentino IMPSA para reactivar los trabajos de construcción de la central hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar, en medio de un llamado al ahorro energético y fallas constantes en el servicio.

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En junio pasado, el Ejecutivo chavista firmó un memorando de entendimiento con IMPSA para reanudar las obras de Tocoma.

El objetivo, según explicó entonces el Ministerio de Comunicación, es incorporar 2.640 megavatios al sistema eléctrico nacional con el montaje de 10 unidades generadoras.

La construcción de Tocoma, que forma parte del complejo hidroeléctrico de Guayana junto con las centrales Guri, Macagua y Caruachi, comenzó en 2007, durante el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), y estaba previsto que concluyera en 2014, según la ONG Transparencia Venezuela.

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Sin embargo, las obras se paralizaron con un 87,19 % de avance, asegura la organización.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras y "saboteos", principalmente las estadounidenses.

Mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores. EFE