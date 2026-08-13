Argentina revela aumento de los recursos de petróleo estimados en la formación Vaca Muerta

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Buenos Aires, 13 ago (EFE).- Argentina dio a conocer este jueves un informe técnico que revela un aumento del 89 % en el volumen estimado de recursos de petróleo en la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta respecto al último cálculo, realizado en 2013.

De acuerdo al estudio sobre estimación de los recursos remanentes técnicamente recuperables de petróleo de Vaca Muerta, la formación cuenta con 30.170 millones de barriles de crudo que pueden ser extraídos.

Esa cifra casi duplica a la estimación realizada en 2013 por la Agencia de Energía de los Estados Unidos, que había proyectado 16.220 millones de barriles en Vaca Muerta, situada en el suroeste de Argentina.

El nuevo estudio fue elaborado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) a pedido de la Secretaría de Energía del país suramericano y con la participación de técnicos de siete de las principales petroleras que operan en Argentina -YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Vista, Chevron y Tecpetrol- y de profesores de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata.

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El estudio amplía en un 22 % la superficie total de la formación donde resulta viable perforar.

El informe también indica un aumento del 39 % en el 'espesor útil' de Vaca Muerta, esto es, el conjunto de diversos niveles o capas de roca superpuestos que integran la formación y que son aptos para perforar.

El estudio evidencia además un crecimiento del 54 % con respecto a la medición de 2013 en el denominado 'factor de recuperación', que se define como el porcentaje del petróleo presente en la roca que efectivamente se puede extraer con la tecnología disponible actualmente.

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Todos estos factores actúan de manera combinada, lo que explica por qué el volumen total de recursos estimados casi se duplicó en poco más de una década.

Con epicentro en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), Vaca Muerta es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo y se encuentra en etapa de creciente desarrollo masivo.

La colosal formación, que comenzó a ser explotada por la petrolera argentina YPF en 2013, ha recibido desde entonces inversiones por unos 52.000 millones de dólares para su desarrollo.

Trece años después, la producción en la formación se encuentra en niveles récord, lo que ha permitido a Argentina no solo reducir sustancialmente su necesidad de importación de gas en el invierno austral sino también contar con crecientes saldos exportables de hidrocarburos y recuperar el superávit en su balanza energética. EFE

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