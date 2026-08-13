Más de 7.000 personas vivieron el eclipse en Valonsadero (Soria) en una emotiva jornada sin incidencias

13/08/2026 Más de 7.000 personas vivieron en Valonsadero (Soria) el eclipse ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD AYUNTAMIENTO DE SORIA

Guardar

Más de 7.000 personas acudieron ayer al monte de Valonsadero, el lugar oficial elegido por el Ayuntamiento de Soria para ver el eclipse, cifra que podría ser mayor si se tiene en cuenta la presencia de cientos de visitantes en el monte más allá del punto de observación.

Los visitantes se congregaron en torno a la zona habilitada para contemplar el eclipse total de sol y compartir una jornada histórica, familiar y festiva en un entorno único.

El amplio dispositivo coordinado por el Ayuntamiento de Soria permitió atender la gran afluencia, facilitar los desplazamientos y desarrollar el programa con normalidad, sin incidencias de seguridad y con una destacada presencia de visitantes nacionales e internacionales.

El punto móvil de información turística instalado en el monte atendió a 1.216 personas durante toda la jornada y se convirtió en un termómetro de la diversidad de procedencias. De ellas, 748 llegaron desde distintos puntos de España y 468 eran visitantes internacionales, el 38,5 por ciento del total.

PUBLICIDAD

Francia encabezó las procedencias internacionales, con 138 personas, seguida de Estados Unidos y Países Bajos, con 51 en cada caso; Italia, con 50, y Alemania, con 26. También se atendió a visitantes de Reino Unido, Polonia, Bélgica, Hungría, Canadá, Suiza, Chile, Venezuela, Colombia, China o Japón, entre otros países. También llegaron autobuses de distintos puntos, con amplia presencia de grupos de Finlandia y Dinamarca.

TRANSPORTE COLECTIVO

El transporte colectivo tuvo un papel fundamental en el desarrollo del dispositivo, puesto que los ocho autobuses habilitados facilitaron los desplazamientos entre la ciudad y Valonsadero y registraron una elevada utilización.

Durante la mañana se produjo una llegada más escalonada y constante de público, mientras que desde las 15.00 horas la demanda se intensificó y los vehículos realizaron sus recorridos casi completos.

El servicio concluyó a las doce de la noche. El impacto del eclipse se refleja también en la evolución de los recursos turísticos municipales. Entre el 5 y el 11 de agosto de 2026 se contabilizaron 3.196 visitantes, lo que representa un incremento del 60,7 por ciento respecto a las mismas fechas del año anterior.

PUBLICIDAD

El turismo nacional creció un 40,8 por ciento y el incremento más acusado se produjo entre el público internacional con un crecimiento del 356,8 por ciento, mientras que el peso del turismo extranjero aumentó del 6,3 por ciento en 2025 al 17,9 por ciento en 2026.

La jornada anterior al eclipse, el 11 de agosto, marcó el máximo de afluencia del mes en la Oficina Municipal de Turismo y el Centro de Recepción de Visitantes, con 919 personas atendidas.

Durante la mañana del día 12, pese a que ambos recursos permanecieron abiertos únicamente hasta las 14.00 horas, recibieron otras 468 visitas. A estos registros se suman los de la ermita de San Saturio, que recibió 834 visitas el sábado 8 de agosto, 3.000 el domingo 9 y 1.972 el martes 11.

PUBLICIDAD

ACTIVIDADES FAMILIARES

La jornada combinó la observación del eclipse con propuestas familiares, divulgativas y de promoción turística. Los niños participaron de forma activa y recibieron más de 110 pasaportes estelares relacionados con las actividades programadas.

El voluntariado colaboró además con la Universidad de Valladolid en la realización de más de 200 encuestas, destinadas a conocer la experiencia del público y recabar información para analizar el impacto social y turístico del acontecimiento.

Más de un centenar de profesionales y voluntarios participaron en el dispositivo coordinado para garantizar la seguridad, la movilidad, la atención al público y el cuidado de Valonsadero.

El operativo contó con Bomberos del Ayuntamiento de Soria, Policía Local, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cruz Roja, personal de limpieza, trabajadores del almacén municipal, profesionales de atención turística, personal del servicio de transporte y voluntariado.

Bomberos y Policía Local no registraron ninguna incidencia relacionada con la seguridad del acontecimiento. Cruz Roja mantuvo activo el dispositivo preventivo y atendió las asistencias sanitarias que se produjeron durante la jornada, sin alterar el normal desarrollo del programa.

Las escasas atenciones estuvieron relacionadas principalmente con esguinces y pequeños traumatismos, heridas de carácter leve, episodios de lipotimia y reacciones alérgicas. Todas las personas atendidas evolucionaron favorablemente tras la asistencia prestada por los equipos sanitarios de Cruz Roja.

El refuerzo de los equipos de limpieza y del personal del almacén municipal permitió mantener el recinto atendido durante toda la jornada y completar posteriormente los trabajos de recogida y acondicionamiento.

Además, durante toda la jornada, ante el riesgo extremo de incendio, los Bomberos procedieron a regar la zona y mantener un operativo constante de vigilancia, que no tuvo que llevar a cabo ninguna intervención.