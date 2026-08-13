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Los precios al consumidor en Argentina se aceleran al 33,8 % interanual en julio

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Buenos Aires, 13 ago (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en julio pasado en el 33,8 % interanual, con lo que encadenó tres meses en leve aceleración, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el séptimo mes del año los precios al consumidor crecieron el 2,1 % en comparación con junio pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 1,9 %.

La inflación en Argentina acumuló en los primeros siete meses del año un alza del 19,3 %. EFE

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