Digi dispara sus pérdidas en España hasta los 14,5 millones en el primer semestre, pero confirma previsiones

Guardar

Digi Spain Telecom, que opera como la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones Digi Communications, obtuvo unas pérdidas netas atribuidas de 14,5 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone multiplicar por 14,1 (+1.310%) los números rojos de un millón de euros que se anotó en el mismo periodo del ejercicio precedente, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía, que debutó en la Bolsa española el pasado 16 de julio, alcanzó una cifra de facturación de 515 millones de euros hasta junio, un 15,7% más que los 445 millones de euros ingresados en la primera mitad de 2025.

PUBLICIDAD

Digi ha reiterado sus previsiones para 2026, dado que todos los componentes de su guía evolucionan conforme a lo previsto.

En ese sentido, la compañía prevé ingresar entre 1.040 y 1.085 millones de euros este año y, al cierre de junio, ya había facturado 515 millones de euros, de los que 263 millones correspondieron al segundo trimestre.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))