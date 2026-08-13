Indonesia busca a cinco desaparecidos tras el incendio de un barco turístico en Bali

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Yakarta, 13 ago (EFE).- Las autoridades de Indonesia buscan este jueves a cinco personas desparecidas después de que un barco de pasajeros que partió de la turística isla de Bali se incendiara la víspera en el estrecho de Lombok, lo que provocó la muerte de una joven indonesia y el rescate de dos centenares de personas.

La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) "amplió" este jueves "la zona de búsqueda "para localizar a los cinco desaparecidos, mientras las autoridades consiguieron evacuar a 212 personas, informó la agencia en un comunicado, que indica que los rescatados son de siete nacionalidades, sin especificar cuáles.

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"Además de las búsquedas directas, también hemos instruido a los buques que pasan por el estrecho de Lombok para que presten asistencia o informen al puesto de mando si encuentran alguna víctima", enfatizó el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate (SAR) de Mataram, Muhamad Hariyadi.

El número de rescatados es mayor al informado la víspera y supera al de personas oficialmente registradas a bordo, 131, siendo la sobrecarga de pasajeros una de las causas habituales de los frecuentes accidentes marítimos en Indonesia.

El incidente se produjo sobre las 4:39 hora local (19:30 GMT del martes), cuando la SAR de Mataram –la principal ciudad de Lombok, en su costa oeste- recibió un aviso sobre la emergencia.

El informe inicial sugiere que el incendio se originó por causas aún desconocidas en un camión de reparto ubicado dentro del buque, el KMP Putri Yasmin, cuando la embarcación se dirigía desde el puerto de Padangbai, en el sureste de Bali, hacia el de Lembar, en el suroeste de Lombok.

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Padangbai sirve como punto de partida de embarcaciones de pasajeros que viajan desde Bali, visitada cada año por millones de turistas extranjeros, a puntos de Lombok, como las famosas islas Gili.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

A principios de agosto, un incendio en un ferri frente a la costa de Madura (Java Oriental) dejó tres muertos, mientras que, en julio de 2025, tres personas fallecieron por otro fuego en un ferri con 580 personas a bordo en la provincia de Célebes Septentrional.

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El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de cerca de 290 millones de habitantes. EFE

(foto) (vídeo)