13/08/2026 Lola García habla por primera vez de una posible boda con Kiko Rivera tras su delicado estado de salud. Lola García se ha convertido en el gran apoyo de Kiko Rivera desde que el DJ sufrió el segundo ictus que ha marcado su verano. Durante su recuperación, la bailarina ha permanecido a su lado y las muestras de cariño entre ambos han alimentado los rumores sobre una posible boda, especialmente después de que el hijo de Isabel Pantoja le dedicara públicamente unas emotivas palabras. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Lola García se ha convertido en el gran apoyo de Kiko Rivera desde que el DJ sufrió el segundo ictus que ha marcado su verano. Durante su recuperación, la bailarina ha permanecido a su lado y las muestras de cariño entre ambos han alimentado los rumores sobre una posible boda, especialmente después de que el hijo de Isabel Pantoja le dedicara públicamente unas emotivas palabras.

Preguntada por esas especulaciones, Lola ha sido muy clara dejando claro que ahora mismo la prioridad de la pareja es otra. "Tenemos planes de que esté bien de salud y ya está", respondió, descartando por el momento cualquier plan de pasar por el altar.

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La bailarina también ha sido preguntada por la sorpresa de Jessica Bueno al enterarse de que el hijo que tiene en común con Kiko Rivera estaría en Canarias junto a Isabel Pantoja y Agustín Pantoja sin la compañía de su padre. Muy prudente, evita entrar en cualquier asunto relacionado con menores. "Sabéis que no entro en nada y menos si son de niños y menores", aseguró.

Finalmente, planta cara a quienes la han acusado de ser una "cazafamosos" desde que comenzó su relación con el DJ. "El día que alguien de mi familia y me conozca diga cosas malas de mí, me preocuparé. Cuando lo dice gente que no me conoce, de momento solo tengo que aguantarme y ya está", afirma con firmeza.

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