Investigadores documentan la presencia de 26 especies de murciélagos en bosque de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 13 ago (EFE).- Investigadores de varias instituciones ecuatorianas documentaron la presencia de 26 especies de murciélagos, incluyendo algunas amenazadas, en un bosque de la provincia costera de Manabí, lo que lo posiciona como "un refugio fundamental" en el país para estos animales, informó este jueves el Ministerio de Ambiente y Energía.

Se trata del bosque La Esperanza, que forma parte del municipio El Carmen y es hogar del murciélago de nariz ancha de Thomas ('Platyrrhinus dorsalis') y de 'Neoeptesicus innoxius', ambas especies consideradas de prioridad para la conservación en Ecuador; además de otras que están en la Lista Roja nacional, es decir, amenazadas.

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Este bosque cuenta con una superficie de 15,2 hectáreas y en él los investigadores identificaron refugios naturales y artificiales utilizados por diversas especies de murciélagos, además de recursos esenciales como cuerpos de agua y disponibilidad de alimento.

De acuerdo al Gobierno, el estudio permitió confirmar que el sitio cumple con los criterios establecidos por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos (Relcom) para ser reconocido como un Área de Importancia para la Conservación de los Murciélagos, convirtiéndose en el primero de Manabí y el tercero localizado dentro del Chocó ecuatoriano.

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Además, identificó que los murciélagos enfrentan amenazas crecientes derivadas de la expansión agrícola, la pérdida de hábitat y el uso intensivo de agroquímicos.

"Por ello, se busca el impulso de nuevas investigaciones en bioacústica, ecotoxicología y ecología de refugios que permitan comprender mejor la diversidad y el estado de conservación de estos mamíferos voladores", añadió la cartera de Estado.

El estudio fue realizado por investigadores del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), la Fundación Great Leaf, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Universidad Central del Ecuador, el Programa de Conservación de Murciélagos de Ecuador y la Universidad de Guayaquil.

El ministerio aseguró que realiza varias acciones para proteger áreas como el bosque La Esperanza, lo que contribuye a conservar especies amenazadas y a mantener los servicios ecosistémicos que brindan los murciélagos, como el control natural de insectos, la polinización y la dispersión de semillas. EFE

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