Hapag-Lloyd pierde 148 millones hasta junio

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La naviera alemana Hapag-Lloyd se anotó pérdidas de 148 millones de euros en los seis primeros meses de 2026, en contraste con el beneficio neto de 709 millones contabilizado en la primera mitad del año pasado, según ha informado este jueves la empresa.

La cifra de negocio de la compañía germana de transporte marítimo de mercancías alcanzó hasta junio un total de 9.221 millones de euros, un 1,6% más, con un avance del 0,7% del negocio de contenedores, hasta 8.966 millones; mientras que la división de terminales reportó ingresos de 308 millones, un 47,5% más.

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La naviera destacó que, tras un inicio de 2026 poco satisfactorio, con resultados afectados por interrupciones operativas, los volúmenes y las tarifas al contado repuntaron significativamente en el segundo trimestre como consecuencia principalmente de las fuertes exportaciones desde Asia y a la mejora de la demanda en Estados Unidos.

De este modo, en el segundo trimestre, Hapag-Lloyd registró un beneficio neto de 71 millones de euros, un 72,8% inferior al contabilizado entre abril y junio del año anterior, después de asumir un aumento de los costes de alrededor de 600 millones de dólares (520 millones de euros) derivado del conflicto en Oriente Próximo, mientras que la cifra de negocio aumentó un 10,8%, hasta 5.020 millones de euros.

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"El segundo trimestre fue mejor que el primero, impulsado por tarifas al contado significativamente más altas y una demanda sólida", declaró Rolf Habben Jansen, consejero delegado de Hapag-Lloyd.

Tras los resultados del segundo trimestre y la mejora del mercado, la compañía espera que su Ebitda se sitúe entre 2.300 y 3.200 millones de euros, aunque advierte de que sus previsiones siguen estando sujetas a una considerable incertidumbre debido a la gran volatilidad de las tarifas de flete y al conflicto en Oriente Próximo.

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