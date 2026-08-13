13/08/2026 México.- Grupo Satli rebautiza su complejo de Riviera Maya como Blue Diamond Wellness Resort. El establecimiento Blue Diamond Luxury Boutique Hotel, situado en la Riviera Maya (México), ha anunciado el cambio oficial de su denominación comercial a 'Blue Diamond Wellness Resort' con el objetivo de consolidar su posicionamiento en el segmento del bienestar integral y el turismo sostenible. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA GRUPO SATLI

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El establecimiento Blue Diamond Luxury Boutique Hotel, situado en la Riviera Maya (México), ha anunciado el cambio oficial de su denominación comercial a 'Blue Diamond Wellness Resort' con el objetivo de consolidar su posicionamiento en el segmento del bienestar integral y el turismo sostenible.

Según ha informado la compañía en un comunicado, esta actualización de marca busca reflejar la evolución del concepto del complejo de cinco estrellas y solo para adultos, orientado a la salud, el descanso y la reconexión con la naturaleza a través de una arquitectura de bajo impacto ambiental integrada entre manglares, cenotes y selva.

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El presidente de Grupo Satli, Jamal Satli, ha señalado que esta evolución representa un "hito" en la trayectoria del establecimiento para afianzarse como un espacio donde convergen "la naturaleza, la salud y el lujo consciente".

El complejo, ubicado en Playa del Carmen, mantendrá su propuesta de hospitalidad sumando programas personalizados de bienestar, instalaciones de spa avanzadas y una oferta gastronómica enfocada en la nutrición saludable.