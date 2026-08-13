La siderúrgica CSN cuadruplicó (378,4%) sus 'números rojos' en el segundo trimestre tras perder 132,9 millones

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Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) registró unas pérdidas netas atribuidas de 794,1 millones de reales brasileños (132,9 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, lo que supuso multiplicar por más de cuatro (378,4%) los 'números rojos' contabilizados doce meses antes.

La facturación subió un 5,7%, hasta los 11.306 millones de reales (1.891 millones de euros). De estos, el mercado brasileño generó 6.229 millones de reales (1.042 millones de euros), un 9% más, y el resto del mundo 5.077 millones de reales (849,4 millones de euros), un 2% más.

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El sumatorio de los costes de producción, venta, administración, depreciación y otros conceptos varios ascendió a 10.679 millones de reales (1.787 millones de euros), un 15,9% más, aunque obtuvo unas rentas por inversiones de 138 millones de reales (23,1 millones de euros).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 2.773 millones de reales (463,9 millones de euros), un 4,9% más. Además, la metalúrgica amplió su deuda neta al cierre de junio hasta los 42.138 millones de reales (7.050 millones de euros), equivalente a un alza interanual del 15% y del 4% desde el primer trimestre.

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En el acumulado semestral, las pérdidas netas atribuidas fueron de 1.410 millones de reales (235,9 millones de euros) y los ingresos de 21.910 millones de reales (3.666 millones de euros), un 79,6% y un 1,4% más, respectivamente.

"La empresa registró unos sólidos resultados [en el trimestre] en prácticamente todos sus segmentos de negocio, lo que pone de relieve las ventajas de contar con una actividad diversificada a la hora de aprovechar la dinámica prevista en los segmentos clave", ha afirmado CSN.

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"La única excepción fue el sector minero; a pesar de su sólido rendimiento operativo, registró un descenso debido al aumento de los costes de transporte y a la apreciación de la moneda durante el periodo", ha añadido.

CRÉDITO BANCARIO

CSN informó en marzo de que un grupo de bancos, entre los que están Morgan Stanley o HSBC, le extendieron una línea de crédito de 1.200 millones de dólares (1.040 millones de euros) para aliviar las preocupaciones existentes sobre su capacidad para hacer frente a su deuda a corto plazo.

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El préstamo sirvió de apoyo hasta que CSN pueda desinvertir de ciertos de sus activos para levantar liquidez por otras vías. La empresa empleó los fondos del créditos para refinanciar su deuda y pagar gastos relacionados.

Entre las entidades internacionales intervinientes se encontraron Morgan Stanley, HSBC, Citigroup, Crédit Agricole y BNP Paribas, mientras que, del lado brasileño, también figuraron Banco Bradesco, Banco XP y la filial estadounidense en Nueva York del Banco do Brasil.