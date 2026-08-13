Una escultura de Lorca recorrerá el próximo 17 de agosto las calles de Madrid en el 90 aniversario de su asesinato

Guardar

Las calles de Madrid acogerán la noche del próximo lunes, 17 de agosto, la acción performática 'Saca nocturna', una propuesta artística en la que una escultura de Federico García Lorca recorrerá varios enclave estratégicos de la capital coincidiendo con el noventa aniversario del asesinato del poeta.

La intervención, dirigida por La Juan Gallery, se enmarca en el programa 'Cultura Orgullosa', del Ministerio de Igualdad y desarrollado en colaboración con el Ministerio de Cultura.

Así, tomará como punto de partida las sacas nocturnas registradas durante la Guerra Civil y la dictadura para resignificar el concepto y hacer que el escritor "regrese simbólicamente a la ciudad".

Para la realización de la acción, un grupo de nueve artistas transportará a pie una obra realizada por Fernando Sánchez Castillo que pertenece a la exposición 'La Perla Peregrina' del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

El itinerario dará comienzo a las 20:30 horas en el Palacio de Velázquez, situado en el Parque del Retiro, y discurrirá por la Cuesta de Moyano, el entorno del Museo del Prado, el Real Jardín Botánico, la calle Huertas y la plaza de Matute, hasta concluir sobre las 23:00 horas en la plaza de Santa Ana.

PUBLICIDAD

Los creadores encargados de acompañar la figura durante el recorrido son Ana Novoa, Asun Soto, Jade Baldó, Velutto, Rodrigo González, Guille Mocholi, Alexia Sayago, Ana Geranios y Rubén Tamarit.

El programa 'Cultura Orgullosa 2026' contempla cerca de una treintena de actividades programadas en 16 museos estatales y diversas instituciones culturales hasta mayo de 2027, con el objetivo de dar visibilidad a la creación artística del colectivo LGTBI+ y a la diversidad sexual, de género y familiar.

PUBLICIDAD