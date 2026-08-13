El delantero georgiano Giorgi Tsitaishvili ficha tres temporadas por el Rayo Vallecano

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El Rayo Vallecano ha anunciado este jueves el fichaje para las tres próximas temporadas del jugador georgiano Giorgi Tsitaishvili, extremo izquierdo de 25 años que ya conoce la Liga española porque militó cedido en el Granada CF durante el curso 2024-25.

Nacido el 18 de noviembre de 2000 en Rishon LeZion (Israel), se formó en la cantera del Dinamo de Kiev, con el que debutó a nivel profesional en 2018. Luego encadenó varias cesiones al Vorskla Poltava, al Chernomorets, al Wisla Cracovia, al Lech Poznan, al Dinamo Batumi, al propio Granada y al FC Metz hasta acabar su contrato.

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En el palmarés de Tsitaishvili figuran una Liga de Ucrania, una Copa de Ucrania y dos Supercopas de Ucrania gracias a su etapa en el Dinamo de Kiev y también una Liga de Georgia gracias a su etapa en el Dinamo Batumi.

Además, ha sido internacional absoluto con la selección de Georgia, si bien en categorías inferiores representó a Ucrania, combinado con el que ganó la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en 2019, que se disputó en Polonia.