La madre de Perez Hilton pide la custodia temporal de los hijos del bloguero

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Redacción Internacional, 13 ago (EFE).- La madre del bloguero Perez Hilton, Teresita Lavandeira, ha pedido la custodia temporal de los tres hijos del bloguero, que necesitará ser operado tras aparentemente autolesionarse durante la transmisión de un video en redes sociales.

La petición fue realizada en un juzgado de Miami el pasado 7 de agosto, tres días después del incidente, según publica la revista People.

Perez Hilton (48 años) es padre de tres niños, Mario (13), Mia (11) y Mayte (8), todos ellos de madres de vientre de alquiler.

El bloguero tuvo que ser hospitalizado y requerirá ser intervenido tras aparecer en un directo en sus redes sociales cubierto de sangre.

La familia de Perez Hilton emitió un comunicado el pasado 8 de agosto en el que aseguraba que las heridas y la pérdida de sangre durante el incidente requerirían cirugía y que su tratamiento y recuperación seria un "largo proceso".

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El comunicado añadía que la situación del bloguero era "seria pero estable".

Perez Hilton, que se acabada de mudar a Miami para estar cerca de su familia, declaró recientemente en varios vídeos en redes sociales que se encontraba "ansioso" y "sobrepasado" por la mudanza.

"Entré en una especie de espiral descendente porque me sentía abrumado por la mudanza a Miami y dejé de hacer esas cosas que sé que me hacen bien", señaló Hilton en un video en su canal de YouTube publicado el pasado 26 de junio.

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Tras la transmisión en vivo del influencer, la cuenta de TikTok de Hilton fue suspendida, según confirmó a People un portavoz de TikTok en Estados Unidos. EFE