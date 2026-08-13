Egipto plantea aumentar el número de reactores de una central nuclear financiada por Rusia

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El Cairo, 13 ago (EFE).- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, ha planteado un posible aumento del número de reactores de la central nuclear de Dabaa, proyecto que se desarrolla con la participación decisiva de Rusia.

Así lo aseguró el ministro de Electricidad y Energías Renovables egipcio, Mahmud Esmat, en una entrevista televisiva la noche del miércoles, en la que dijo que Al Sisi les ha pedido evaluar "la posibilidad de añadir o ampliar las unidades existentes" de esta planta nuclear, la primera de Egipto y que se encuentra en el noroeste del país, en la costa mediterránea.

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"Si Dios quiere, esto se estudiará y se tomarán las medidas pertinentes", indicó el ministro, sin dar detalles de cuántas unidades se construirán, algo que deberá discutirse con la parte rusa.

El ministro afirmó que "los combustibles fósiles deben estar siempre disponibles en la red eléctrica porque necesitan un suministro constante de energía", pero sostuvo que "existen medidas que reducen la dependencia de ellos".

En ese contexto, puso de ejemplo la central nuclear que están construyendo, y afirmó que Dabaa añadirá unos 4.800 megavatios para 2029 y 2030 y que cuando se completen "las cuatro unidades de Dabaa, significará que no dependeremos en absoluto de los combustibles fósiles".

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"Esto nos ahorrará unos 8.000 millones de metros cúbicos de gas que consumimos actualmente. Este es un paso muy importante", aseguró Esmat.

La central de Dabaa, ubicada en la gobernación de Matrouh, consta de cuatro unidades generadoras de energía nuclear, cada una con una capacidad de 1.200 megavatios, para una capacidad total de 4.800 megavatios, y está financiada por Rusia en casi su totalidad.

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Egipto, tras años de intentos y paralizaciones, finalmente formalizó el proyecto de Dabaa en diciembre de 2017, cuando El Cairo y Moscú firmaron el acuerdo para comenzar la construcción de la planta durante la visita al país del presidente ruso, Vladimir Putin.

Fue en agosto de 2023 cuando la agencia atómica rusa Rosatom recibió la licencia egipcia para construir el cuarto reactor, después de que los permisos de los tres primeros se hubieran emitido entre 2022 y 2023.

Rosatom aseguró el año pasado que los cuatro bloques avanzaban conforme al plan, que en la obra trabajaban unas 25.000 personas, e indicó que la previsión general es que la finalización de la misma sea entre 2028 y 2029. EFE

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