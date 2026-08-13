KIO evalúa invertir 1.300 millones de dólares para su mayor centro de datos en México

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Ciudad de México, 13 ago (EFE).- La empresa mexicana KIO Data Centers evalúa invertir hasta 1.300 millones de dólares hasta 2030 para desarrollar su centro de datos QRO3, en el central estado de Querétaro, un proyecto con capacidad aproximada de 100 megavatios que podría convertirse en su mayor centro de datos en la historia.

La compañía anunció este jueves que el proyecto formaría parte de una nueva etapa de expansión, tras superar los 900 millones de dólares invertidos en México y América Latina desde la incorporación de I Squared Capital como accionista en 2022.

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Tan solo durante 2026, KIO prevé destinar más de 200 millones de dólares a nuevos proyectos en la capital Ciudad de México, Monterrey (norte) y Querétaro, adicionales a los 170 millones invertidos en QRO2, cuyas fases dos y tres concluyeron recientemente dentro de su Mega Campus Querétaro.

La empresa estima que esta expansión podría impulsar más de 8.100 empleos directos e indirectos hacia 2030, además de fortalecer cadenas productivas vinculadas con infraestructura digital y la formación de talento especializado.

El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, destacó durante el anuncio que el crecimiento de los centros de datos, la inteligencia artificial y la economía de la información será una de las principales fuentes de expansión económica en Norteamérica.

“Estamos previendo un crecimiento importante de todo lo que tiene que ver con información, la economía de datos, inteligencia artificial, centros de datos, todo el equipamiento de los centros de datos”, afirmó Ebrard, quien sostuvo que México formará parte de ese proceso junto con Estados Unidos y Canadá.

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Además, Ebrard presentó a KIO como un ejemplo de innovación mexicana al recordar que la compañía comenzó a instalarse en Querétaro hace dos décadas, cuando competía contra operadores extranjeros con mayor escala y financiamiento.

El funcionario señaló que el crecimiento de esa infraestructura contribuyó a concentrar en Querétaro, según su estimación, alrededor del 80 % de los centros de datos existentes en México con la presencia de otros jugadores extranjeros como AWS, el brazo de servicios en la nube de Amazon, Microsoft, Oracle, entre otros.

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KIO afirmó que la creciente demanda de servicios de nube, inteligencia artificial y aplicaciones de misión crítica impulsa sus planes de expansión.

En el mismo acto, la Secretaría de Economía otorgó a la compañía el distintivo 'Hecho en México' por su contribución al desarrollo de infraestructura digital estratégica.

Octavio Camarena, director general de KIO Data Centers, señaló que la empresa busca seguir invirtiendo para ampliar las capacidades tecnológicas que México necesita ante el avance de la inteligencia artificial y la economía digital. EFE