El barril de brent pierde casi dos dólares y cierra en 87,07

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Londres, 13 ago (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en octubre bajó este jueves un 2,14 %, hasta los 87,07 dólares, al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 1,91 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de negociación de la última sesión, cuando terminó en 88,98 dólares.

Así, el brent quebró hoy una racha de cinco días de ganancias, mientras los inversores digieren con cautela la revisión a la baja de la oferta mundial de crudo para lo que queda de 2026 por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

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En su informe mensual de mercado, publicado ayer miércoles, la agencia redujo en 1,7 millones de barriles diarios (mbd) sus perspectivas de oferta mundial para el tercer trimestre comparadas con las de hace un mes, ante el impacto de los repetidos cierres del estrecho de Ormuz y el consiguiente aumento de precio del barril de crudo.

Precisamente la situación geopolítica en Oriente Medio sigue sin avances diplomáticos concretos, alejando la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán o una reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico a corto plazo.

También los once países de la OPEP y Emiratos Árabes Unidos explicaron en la víspera que siguieron aumentando en julio su oferta y extrajeron 23,63 millones de barriles de petróleo diarios, un 7,5 % más que en junio, pero aún por debajo de los niveles previos a la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán en febrero pasado. EFE

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