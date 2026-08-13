'Dancing Queen' cumple cincuenta años con una reedición y celebraciones en todo el mundo

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Redacción Internacional, 13 ago (EFE).- 'Dancing Queen', uno de los temas más populares de la historia y todo un clásico de ABBA, celebra su 50 aniversario mañana, 14 de agosto, con una reedición en formato de vinilo remasterizado en los estudios Abbey Road de Londres y celebraciones en ciudades de todo el mundo.

'Dancing Queen' se publicó originalmente en 1976, como parte del cuarto álbum de la banda sueca, y se convertiría a lo largo de los años en uno de sus temas más conocidos. El grupo ha anunciado fiestas temáticas en ciudades como Estocolmo -el 15 de agosto en el Museo ABBA-, y salas y festivales en México, Londres, Ámsterdam, Varsovia o Sídney, entre otras.

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El tema es un clásico para varias generaciones y fue un paso decisivo en la proyección internacional de la banda, ya que fue el primero de ABBA en alcanzar el número uno en Estados Unidos

Cuenta con inolvidables acordes de piano y la icónica armonía vocal de Agnetha Fältskog y Frida Lyngstad, las dos cantantes de ABBA. Ambas han rememorado en numerosas ocasiones la primera vez que escucharon la canción.

"Me pareció tan increíblemente hermosa que empecé a llorar", dijo Frida, mientras que Agnetha afirmó: "Supimos de inmediato que iba a ser un éxito enorme", según declaraciones de ambas en una nota de la discográfica Universal publicada con motivo del aniversario.

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La canción ha superado los 2.000 millones de reproducciones en Spotify y, el año pasado, se convirtió en el primer videoclip del grupo en alcanzar los 1.000 millones de visualizaciones en YouTube.

Para conmemorar este aniversario se pone el viernes a la venta una reedición especial del tema en vinilo en dos formatos, uno de ellos de purpurina y el otro en el clásico negro. Los dos incluirán en la cara B 'La Reina del Baile', la versión en español del tema interpretado por la banda sueca.EFE

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