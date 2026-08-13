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Cuidad española conmemora el centenario de Fidel Castro con un busto dedicado a José Martí

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Santiago de Compostela (España), 13 ago (EFE).- La Asociación Amistad y Solidaridad Láncara-Cuba celebró este jueves el centenario del nacimiento de Fidel Castro con un busto de José Martí, "guía espiritual" de Castro, explicó a EFE el presidente de esta asociación, Antonio Sobrado.

Sobrado es promotor, además, del Museo Casa de Ángel Castro, el padre de Fidel, y del Centro de Interpretación de la Emigración Gallega en este municipio de la región española de Galicia (noroeste).

El acto reunió a unas trescientas personas procedentes de distintas partes de España, ya que Láncara, donde nació Ángel Castro, fue el lugar elegido para este homenaje a Fidel fuera de Cuba.

Marcelino Medina, el embajador de Cuba en España, fue el encargado de descubrir el busto dedicado a Martí, político cubano.

"Como Fidel no quería ni plazas ni calles ni figuras ni bustos, escogimos la figura de José Marti, su guía espiritual, para brindar este homenaje para Fidel y para Cuba", declaró Sobrado.

El centenario del nacimiento de Castro es "un acontecimiento importante para Cuba y también para Láncara" y la asociación, porque "Fidel es un gallego más, su padre emigró y el apellido salió de estas tierras".

Familiares de Castro también se dieron cita en este homenaje en Láncara, donde la casa museo guarda fotografías y videos de su visita a esta localidad española en 1992. EFE

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