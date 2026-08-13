La OCU denuncia el uso fraudulento de su nombre y logotipo para promocionar el supuesto adelgazante 'OzemPil'

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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Policía Nacional el uso fraudulento de su nombre y logotipo para promocionar el supuesto adelgazante 'OzemPil', lo que ha detectado a través de anuncios en redes sociales.

Según ha indicado, la utilización indebida y no autorizada de estos elementos registrados, así como de su identidad visual, ha justificado esta actuación tras recibir numerosas consultas y avisos de consumidores que habían visto publicaciones en 'Instagram' y otras plataformas. En las mismas se aseguraba falsamente que este organismo recomendaba, aprobaba o había probado este producto.

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"OCU quiere dejar claro que nunca ha evaluado, recomendado ni avalado 'OzemPil' ni ningún otro producto de estas características a través de los canales utilizados en estos anuncios", ha enfatizado, para recordar que sus recomendaciones únicamente se publican en sus revistas, estudios, análisis y páginas oficiales.

En este sentido, ha señalado que los anuncios detectados reproducen elementos identificativos propios sin autorización, lo que genera "una apariencia de credibilidad que puede llevar a los consumidores a adoptar decisiones de compra que, de otro modo, no tomarían". De hecho, ha subrayado que el nombre del producto "parece buscar una asociación con medicamentos ampliamente conocidos para el tratamiento de la diabetes y la pérdida de peso, lo que aumenta el riesgo de confusión entre los consumidores".

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PUEDEN PRODUCIRSE IMPORTANTES RIESGOS PARA LA SALUD

"Este tipo de prácticas constituyen una forma especialmente grave de publicidad engañosa al aprovecharse de la confianza que los consumidores depositan en organizaciones independientes de defensa de sus derechos", ha explicado, al tiempo que ha afirmado que "la compra de productos adelgazantes comercializados a través de canales no oficiales puede entrañar importantes riesgos".

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Al respecto, ha manifestado que "la composición de estos productos suele ser desconocida y no siempre está sometida a los controles exigidos por las autoridades sanitarias". Junto a ello, los consumidores "pueden enfrentarse a dificultades para ejercer sus derechos en caso de incidencia, reclamación o devolución", ha apuntado, tras lo que ha sumado "el riesgo de fraude económico y de uso indebido de datos personales y bancarios, especialmente cuando las compras se realizan a través de páginas web poco transparentes o de difícil identificación".

Por todo ello, y una vez expuesto que es "imprescindible" reforzar "la vigilancia sobre la publicidad engañosa difundida en redes sociales", para lo que ha reclamado "una mayor implicación de las plataformas digitales", ha señalado una serie de consejos, siendo el primero de ellos desconfiar de productos que prometan resultados rápidos o milagrosos.

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Verificar siempre las recomendaciones o supuestos avales en las páginas oficiales de las entidades mencionadas; no facilitar datos personales o bancarios en sitios web cuya identidad o legitimidad no pueda comprobarse; conservar pruebas de compra y capturas de pantalla si hay sospecha de haber sido víctimas de un fraude; y presentar una reclamación y denunciar los hechos, si consideran que han sufrido un perjuicio económico o un riesgo para su salud, es el resto de recomendaciones.