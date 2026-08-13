Bruselas actualiza las medidas de control de viruela ovina y caprina en Bulgaria y Rumanía

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Madrid, 13 ago (EFE).- La Comisión Europea ha actualizado las medidas de emergencia en relación a la enfermedad de la viruela ovina y caprina en Bulgaria y Rumanía donde se ha informado de varios brotes recientemente.

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado este jueves dos decisiones del la Comisión, con la actualización de las medidas, en la que recuerda que estas viruelas son enfermedades víricas infecciosas que afectan a los ovinos y caprinos y que pueden tener graves repercusiones en la población animal afectada y en la rentabilidad de la ganadería.

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De hecho, en caso de producirse un brote de estas enfermedades en caprinos y ovinos, "existe un riesgo grave de que pueda propagarse a otros establecimientos donde se críen estos animales", ha detallado la institución.

Según la Comisión, Bulgaria ha notificado seis brotes adicionales en establecimientos que albergan ovinos en las regiones de Haskovo, Plovdiv, Blagoevgrad y Stara Zagora, en el período comprendido entre el 22 de julio y el 5 de agosto de 2026.

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Rumanía, por su parte, ha notificado otro brote en un establecimiento que alberga ovinos y caprinos, situado en la provincia de Iași. EFECOM