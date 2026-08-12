Varfolomeev lidera los Mundiales de rítmica tras el primer día de competición

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Redacción Deportes, 12 ago (EFE).- La alemana Darja Varfolomeev y la italiana Sofia Raffaeli tomaron este miércoles el mando de los Mundiales de gimnasia rítmica en Fráncfort tras completarse el primer día de clasificación.

Varfolomeev, vigente campeona olímpica, mundial y europea, firmó los registros más sólidos en la suma de aro y pelota para situarse al frente de la tabla con 58,950 puntos, seguida de cerca por Raffaeli (58,550); mientras que la tercera plaza provisional fue para la rusa Maria Borisova (58,050), que compite bajo bandera neutral y destacó en los ejercicios de mazas y cinta.

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El inicio del torneo dejó también imprecisiones notables entre aspirantes al podio como la ucraniana Taisiia Onofriichuk, lastrada por fallos graves en pelota, o la bielorrusa Alina Harnasko, bronce olímpico en Tokio, que remontó en cinta tras un mal inicio en mazas.

La fase clasificatoria concluirá este jueves con los dos ejercicios restantes, las 18 mejores gimnastas accederán a la final del concurso completo de este viernes, computando las tres mejores notas de las cuatro ejercicios realizados, tras descartar el peor resultado.

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Este sistema de descarte mantiene abiertas las opciones de remontada para Picó y Bautista si completan pases limpios en mazas y cinta. EFE