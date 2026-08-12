Trabajadores marchan en Lima para exigir que se fortalezca la seguridad social de Perú

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Lima, 12 ago (EFE).- Decenas de miembros de la Federación Centro Unión de Trabajadores (Fedcut) de la seguridad social de Perú (EsSalud) participaron este miércoles en una movilización en Lima para exigir el fortalecimiento de dicho sistema de salud pública y el respeto a sus derechos laborales.

Las bases de la Fedcut se reunieron en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, con motivo del 90 aniversario de la creación de la seguridad social peruana, como parte de una jornada de lucha "con unidad, firmeza y compromiso".

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"Todos juntos, defendiendo nuestros derechos y haciendo escuchar nuestra voz", señalaron los trabajadores mientras sus dirigentes aseguraron que "es hora de actuar" para alcanzar mejoras en la organización y atención a los pacientes.

Los organizadores aseguraron que el objetivo principal fue exigir el fortalecimiento de EsSalud, para lograr que este sistema ofrezca "una atención médica digna, oportuna y con medicamentos para todos los asegurados".

Remarcaron que cumplir con esos objetivos "no es un lujo sino un derecho", por lo que han decidido manifestar su "compromiso" para defender la salud "y exigir las mejoras que millones de peruanos merecen".

La movilización, que se desarrolló sin incidentes, fue vigilada y acompañada en todo momento por un contingente de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Posteriormente, el secretario general de la Fedcut, Wilfredo Ponce, afirmó que "en estos últimos cinco años ha sido un caos la gestión" de EsSalud, "empezando desde el gobierno".

"Pero tenemos esperanzas, tenemos mucha fe de que en este gobierno, al margen de ser de derecha, se pueda fortalecer y hacer sostenible en el tiempo al seguro social", remarcó.

El dirigente destacó que, al haberse cumplido los 90 años de la seguridad social, han sido "escuchados en una mesa de diálogo" por las autoridades del Ministerio de Trabajo.

Informó que una delegación que encabezó fue recibida por el viceministro de Trabajo por encargo del ministro, Juan Sheput, quien se encontraba en una reunión del Consejo de Ministros, y por el secretario general del Ministerio de Trabajo.

El Gobierno que preside la derechista Keiko Fujimori desde el pasado 28 de julio dio por concluida el pasado 9 de agosto la designación de Jaime Moreno como presidente ejecutivo de EsSalud y encargó esas funciones de manera temporal a Hilda Sandoval.

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Ponce aseguró, al respecto, que las autoridades "están muy comprometidas" para designar en los próximos días "ya a la persona titular del seguro social" y existe el compromiso de Fujimori "de no politizar el seguro social".

"Pero para eso nosotros tenemos que ser ojos y oídos, porque no nos podemos coludir con las autoridades, tenemos que buscar los mejores profesionales para que conduzcan nuestra institución", remarcó.

El representante reiteró que la intención es "cambiar de rostro al seguro social" y que los dirigentes sindicales asistirán a los llamados que les hagan desde el Ministerio de Trabajo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) o de la Presidencia peruana. EFE

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