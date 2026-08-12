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José Mourinho: "En un partido de esta dificultad hay también cambios de estructura y de funciones"

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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha afirmado que "en un partido de esta dificultad", como la del Trofeo Teresa Herrera, "hay también cambios de estructura y de funciones" en sus planes durante la pretemporada, habiendo conquistado este miércoles la 81ª edición de ese torneo con su victoria por 0-1 frente al Deportivo de A Coruña.

"Una cosa que me gusta es que en un partido de esta dificultad y con tantos cambios, más que cambios de jugadores, hay también cambios de estructura, cambios de funciones, etc. El equipo ha jugado para un resultado y tendremos muchos partidos como este en la Liga", declaró Mourinho a Realmadrid TV desde el Estadio Abanca Riazor.

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Luego aclaró que eso será "principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar un partido". "Y cuando lo matas, ganas; ganas igual 1-0 como hemos ganado. Muchas cosas positivas, el equipo crece y están cinco trabajando en Valdebebas que no han estado aquí. Vamos a poco y poco, y la próxima semana en serio", continuó el técnico portugués.

"Partido serio contra un equipo que realmente vuelve a la Liga, este trofeo tiene mucha tradición para ellos. Ellos han metido todo, nos han obligado a jugar un partido complicado, difícil. Obviamente yo también tengo que hacer mis cambios, tengo que dar oportunidad a todos, no quiero dar demasiados minutos a los mismos jugadores; hoy 45 solo a Fede [Valverde], 45 a Arda [Güler]... No es propiamente una gestión de partido aquí para ganar. Ok, está para ganar; pero más que para ganar, está para trabajar, para dar minutos y para hacer pruebas", señaló.

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"Yo pienso que está progresando en todo, pero obviamente la dificultad de los partidos, como hemos organizado exactamente con este objetivo, pues va creciendo. Y muy bien venir aquí, con este ambiente, con un equipo que... sabemos cómo son estos torneos de verano, vale lo que vale; para el equipo de la casa, la tradición, la cultura, y ellos querían su copa. Y competir de este modo es un entrenamiento muy bueno para nosotros", concluyó Mourinho para el canal televisivo de su club.

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