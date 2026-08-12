Un helicóptero militar se estrella y deja dos fallecidos en el centro de Texas

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Washington, 12 ago (EFE).- Un helicóptero Apache basado en la base militar de Ford Hood se estrelló este miércoles en el centro de Texas dejando dos víctimas mortales, según informaron autoridades locales.

La aeronave, un helicóptero de ataque AH-64, se precipitó sobre un campo cerca de la localidad de Salado, a unos 50 kilómetros de la mencionada base del Ejército de Tierra estadounidense, según informó un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Bell citado por Fox News.

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El suceso tuvo lugar aproximadamente a las 13.34 hora local (18.34 GMT) y provocó un gran incendio que ha quemado árboles y pastos y obligado a realizar evacuaciones y a movilizar equipos de emergencia para controlar las llamas.

Tanto Fort Hood como la Oficina del Sheriff confirmaron el fallecimiento de dos ocupantes -cuyas identidades no se han revelado- del helicóptero y explicaron que el accidente no ha provocado más heridos.

Por el momento, la instalación militar no ha ofrecido más información con respecto a las posibles causas del suceso.

Fort Hood alberga a unos 53.000 militares, entre residentes y familiares y personal externo, y se sitúa a unos 110 kilómetros al norte de Austin, la capital de Texas. EFE