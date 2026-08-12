Ecuador firma contrato para explorar y explotar campo petrolero por 30 millones de dólares

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Guayaquil (Ecuador), 12 ago (EFE).- El Gobierno de Ecuador firmó este miércoles un contrato con la empresa Petrobell para la exploración y explotación del Bloque 94 – Tamya, ubicado en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, que contempla una inversión de 30 millones de dólares.

El Ministerio de Ambiente y Energía señaló en un comunicado que la vigencia de este contrato es de 24 años, es decir, hasta 2050, lapso que está compuesto por dos fases que se dividen en cuatro años para el período de exploración y veinte años para la explotación y desarrollo integral del bloque.

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"El contrato que se suscribió es de participación, una modalidad en la cual las empresas privadas asumen el riesgo y financiamiento de las actividades de exploración y explotación; el Estado no invierte ningún recurso. Este es un hito que fortalecerá el desarrollo en la provincia de Sucumbíos", señaló el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, quien firmó el contrato con representantes de Petrobell.

De acuerdo al ministerio, Tamya se proyecta como un bloque petrolero con "potencial considerable", ya que se prevé que la producción podría alcanzar un pico aproximado de 4.000 barriles de crudo por día.

Esto permitiría incorporar nuevas reservas e incrementar de manera paulatina la cifra total de petróleo nacional, señaló la cartera de Estado.

Actualmente, Ecuador produce unos 452.000 barriles de petróleo al día, de acuerdo con las últimas cifras de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.

El petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y uno de los pilares de ingresos para la financiación del presupuesto general del Estado. EFE