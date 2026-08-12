Rubio augura que Cuba avanzará hacia un futuro "muy diferente" antes de que finalice el mandato de Trump

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se ha mostrado "convencido" de que antes de que finalice el mandato del actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, Cuba estará en una senda "irreversible" hacia "un futuro muy diferente".

"Estoy convencido de que Cuba, antes de que termine este Gobierno, estará en una senda irreversible hacia un futuro muy diferente", ha sostenido el alto funcionario en una entrevista para el pódcast de Katie Miller.

Al hilo, Rubio ha confesado que en la isla caribeña habrá de vivirse una "transición", en la medida en que, ha considerado "no se puede tener algo en pie durante 70 años --que echa raíces-- y luego pensar que, de la noche a la mañana, se va a arrancar todo de raíz y a plantar algo completamente nuevo".

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En ese sentido, el jerarca norteamericano ha señalado como "buen ejemplo" de ello, el caso de los países de Europa del Este, los cuales, ha señalado, "tardaron entre tres y cinco años en convertirse realmente" en lo que hoy son.

Rubio, una de las voces más críticas del Ejecutivo cubano, ha sostenido que el hecho de que Cuba sea "segura, estable y (esté) alineada con Estados Unidos" redunda en el "interés nacional" del país norteamericano.

"Cuba es sin duda una prioridad para nosotros porque redunda en nuestro interés nacional", ha recalcado el secretario de Estado recordando que si bien mantiene una "conexión personal" con la isla caribeña, él trabaja para Estados Unidos.

Las palabras de Rubio se enmarcan en un año en el cual Washington ha recrudecido la política de imposición de sanciones contra la isla, en un intento de redoblar la presión sobre las autoridades cubanas, a las cuales ha llegado a amenazar incluso con una intervención militar para lograr un cambio de Gobierno.

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A propósito de este contexto, expertos independientes en Derechos Humanos de Naciones Unidas han condenado recientemente los paquetes de sanciones impuestos por Washington contra La Habana asegurando que los mismos constituyen un intento de "alterar el orden constitucional de un Estado soberano" a través de "amenazas y coacción".