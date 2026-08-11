La 'campaña antiargentina' que Milei atribuye a países progresistas sigue sin fundamento

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Buenos Aires, 11 ago (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, insiste en que Brasil, México, España y el Partido Demócrata estadounidense están detrás de una 'campaña antiargentina' en redes sociales, aunque ni él ni su gobierno son capaces de precisar en qué basan tal acusación, pese a haber alimentado hasta una crisis diplomática.

"Hay fuentes que vienen de redes, que habría que evaluarlas", respondió este martes el portavoz de Milei, Adrián Ravier, al ser preguntado, por enésima vez, por las razones que les hacen pensar que existe una campaña contra Argentina organizada durante el pasado Mundial 2026 por países con gobiernos progresistas.

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Todo empezó el 25 de julio, cuando el ultraderechista Milei denunció en Sao Paulo, durante la presentación de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, que la "campaña antiargentina" llegó con "ataques" provenientes de Brasil y fue promovida por "la mierda progresista socialista".

Un día después, aseveró que "el 25 % de los recursos" para la supuesta campaña salió "del Gobierno de Brasil", liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, y acusó a México y al Partido Demócrata de EE.UU. de también financiarla porque "no quieren que las ideas de la libertad funcionen".

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Sí es cierto que durante el Mundial hubo mensajes críticos hacia la selección albiceleste y acusaciones de racismo contra los argentinos, que el algoritmo se encargó de alimentar hasta crear una gran batalla digital.

Pero también que Milei aprovechó el caos en las redes para arremeter contra países con gobiernos progresistas.

"Hay una hipótesis de que la izquierda, de alguna manera, genera esta campaña antiargentina para romper con esta idea de que el modelo argentino logra sacar gente de la pobreza, bajar la inflación, genera récord de producción y de exportaciones", dijo Ravier el 28 de julio al intentar explicar que la supuesta campaña iba dirigida contra el propio Milei y su modelo económico.

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Tres días después, el presidente fue a más y afirmó que se usó dinero para "mover" la "campaña" a través de "influencer" y actores, que no identificó.

Reiteró que el principal financista fue Brasil, seguido por México y el Partido Demócrata, a los que sumó, en esta ocasión, a España y el Gobierno de Pedro Sánchez.

En este contexto, Milei calificó a Lula da Silva como "corrupto" y "ladrón", lo que desencadenó una crisis diplomática sin precedentes entre los dos países.

El 5 de agosto se sumó a la polémica el canciller argentino, Pablo Quirno, y matizó las palabras originales de Milei.

"El 22 % -no el 25 %, probablemente el presidente haya redondeado- de los mensajes de la campaña antiargentina vinieron de Brasil durante el Mundial. Está tabulado. Hubo un informe que se publicó en las redes donde el 22 % de los mensajes contra Argentina venía de Brasil, seguido por México. Es evidente que hay dinero detrás", dijo Quirno.

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Y añadió: "¿Quién en Brasil? Yo no tengo pruebas para incriminar a nadie. Que fue de Brasil, seguro".

Este martes, el portavoz presidencial fue consultado nuevamente sobre las fuentes exactas que llevaron a Milei a acusar a Brasil.

"Hay fuentes que vienen de redes, que habría que evaluarlas", respondió Ravier, al añadir: "Habría que buscar las fuentes que se mencionan en relación con el Partido Demócrata en Brasil (sic) o en México, o en Brasil o en España. En este momento no tengo esas fuentes para darlas, pero se las ofreceremos mas tarde".

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¿Cuál es el informe al que hizo referencia Quirno? Nadie en el Gobierno lo ha precisado, pero una publicación compartida por el propio Milei el 6 de agosto en redes da una pista.

Dicha publicación apuntaba a un informe de Monitor Digital, que indica que los países "con más publicaciones sobre la Argentina" durante el Mundial fueron Brasil (22 %), México (15 %), EE.UU. (13 %) y España (11 %).

La razones que da la firma de análisis son simples: Brasil lideraba ese ránking por tener una población enorme (150 millones de usuarios de redes) y porque hay una rivalidad histórica futbolera con Argentina.

En ninguna parte del documento se hace mención a una supuesta campaña montada o financiada por Brasil contra Argentina, ni a la participación de otros países. EFE