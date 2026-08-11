Pionyang lanza un misil balístico hacia el mar de Japón tras criticas a Tokio

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Seúl, 12 ago (EFE).- Corea del Norte lanzó este miércoles un misil balístico hacia el mar de Japón, un día después de criticar a Tokio por describir a Pionyang como una "amenaza grave e inminente" para justificar su "imprudente" fortalecimiento militar, y antes de unos ejercicios militares clave entre Seúl y Washington.

El Ejército de Corea del Sur dijo en un comunicado que detectó el lanzamiento hacia las 6:00 hora local (21:00 GMT del martes) desde los alrededores de Wonsan, en la provincia oriental de Kangwon, en dirección hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas. Asimismo, señaló que el misil recorrió más de 700 kilómetros.

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El Ministerio de Defensa Japonés, por su parte, también detectó el lanzamiento y confirmó, en su cuenta de X, que el proyectil ya había caído, sin especificar el lugar exacto. Seúl y Tokio tampoco han detallado el tipo exacto de misil.

El undécimo lanzamiento de un misil balísitico norcoreano en lo que va del año se produce un día después de que la agencia de noticias KCNA y el diario Rodong Sinmun, los principales medios estatales de Corea del Norte, publicaran un artículo del analista de seguridad internacional, Kang Won-chol, que criticaba duramente el libro blanco de defensa de Tokio.

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También sucede poco antes del Ulchi Freedom Shield (UFS), un ejercicio militar conjunto de 10 días entre Seúl y Washington que comienza el próximo lunes, y que Pionyang considera un ensayo para la invasión de su territorio. EFE