Médicos de Galicia respaldan a los profesionales sanitarios de Ceuta y reclaman una respuesta "urgente" al Ministerio

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El Consello de Colexios Médicos de Galicia ha trasladado su apoyo al Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE) y a los profesionales sanitarios de la ciudad ante la "extraordinaria presión asistencial que afrontan tras lo ocurrido la pasada semana y ha reclamado al Ministerio de Sanidad "una respuesta inmediata y acorde con la dimensión de la situación".

En una nota de prensa, ha mostrado su respalda a la petición del COMCE de que el Ministerio de Sanidad refuerce de forma urgente los recursos humanos y materiales y active los dispositivos sanitarios extraordinarios necesarios, de manera que pueda garantizarse la atención a todas las personas que la precisen sin comprometer la asistencia sanitaria ordinaria de la población ceutí.

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Tal y como han señalado los médicos gallegos, los profesionales sanitarios ceutíes han respondido "con profesionalidad, humanidad y compromiso ético", atendiendo a quienes han requerido asistencia "con independencia de su procedencia o situación administrativa".

"Pero su compromiso tiene un límite", han subrayado antes de añadir que "ningún sistema sanitario puede afrontar de manera sostenida una presión asistencial extraordinaria apoyándose únicamente en sus recursos habituales y en el sobreesfuerzo de sus profesionales".

Además, el Consello ha compartido la preocupación expresada por el COMCE sobre la necesidad de reforzar la prevención y la vigilancia epidemiológica y anticiparse a posibles riesgos sanitarios.

El Consello reitera su apoyo a los médicos y al conjunto de profesionales sanitarios de Ceuta y recuerda que la vocación no puede sustituir a los recursos ni el compromiso profesional a la planificación.