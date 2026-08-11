El presidente de Cuba recibe a representantes de partidos comunistas en La Habana

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La Habana, 11 ago (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió en La Habana a varios representantes de partidos comunistas de todo el mundo que visitan la isla esta semana para participar en las actividades dedicadas al centenario del natalicio del líder de la Revolución en la isla, Fidel Castro (1926-2016).

En varios mensajes difundidos este martes en sus redes sociales, el mandatario destacó encuentros con varios dirigentes, como el presidente del Partido Comunista de España, José Luis Centella, y también con una delegación del Partido de la Izquierda Europea, encabezada por su presidente, Walter Baier.

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Díaz-Canel expresó a Baier su agradecimiento por “el apoyo permanente a Cuba y la voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones interpartidistas entre ambas organizaciones políticas”.

El presidente cubano resaltó también las conversaciones con el jefe del Departamento Internacional del Partido Comunista de China, Liu Haixing.

Díaz-Canel le agradeció el mensaje enviado por el presidente y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, y “la participación de la delegación partidista china” en el I Coloquio Internacional 'Fidel: legado y futuro'", que tiene lugar desde este lunes y hasta el día 13 en el Palacio de Convenciones de La Habana.

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Sobre el encuentro con Liu Haixing, Díaz-Canel comentó que ambos abordaron “la relevancia de las relaciones interpartidistas, como piedra angular de los vínculos entre ambas naciones” y agradeció "la solidaridad del PCCh en contra del cerco energético y las órdenes ejecutivas del gobierno de EE.UU.”.

Este lunes, el Gobierno chino pidió a Estados Unidos que levante "cuanto antes" las sanciones y el bloqueo contra Cuba y defendió que su cooperación con La Habana es "abierta y legítima", después de que Washington impusiera medidas contra entidades y funcionarios cubanos por sus vínculos militares con países como China y Rusia.

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El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun recomendó en un comunicado a Washington que deje de "verter basura una y otra vez sobre otros".

"China seguirá apoyando firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia extranjera", agregó el vocero.

China han sido por décadas uno de los aliados tradicionales del Gobierno cubano. Este fin de semana el propio Díaz-Canel, agradeció a la nación asiática un nuevo donativo de 5.000 sistemas fotovoltaicos recién llegado a la isla, para paliar la grave crisis energética.

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El presidente chino, Xi Jinping, aprobó en enero una ayuda a Cuba que incluye la asistencia financiera de 80 millones de dólares y 60.000 toneladas de arroz. En 2024, China ya había concedido otra donación de 100 millones de dólares a la isla. EFE