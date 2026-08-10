Soltec incorpora a Vinicius Gibrail como gerente regional general para Latinoamérica

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La empresa de energía renovables Soltec ha comunicado este lunes el nombramiento de Vinicius Gibrail como nuevo gerente regional general para Latinoamérica, lo que permitirá reforzar su estructura internacional y apostar por una "región estratégica".

Según se desprende de una nota de prensa remitida este lunes, el fichaje busca consolidar su crecimiento, reforzar la cercanía con los clientes y avanzar con las soluciones innovadoras para el mercado solar.

"Tras el nombramiento este año de Alejandro Moreno al frente de América del Norte, la incorporación de un nuevo responsable para Latinoamérica responde al objetivo de fortalecer la estructura regional de la compañía y seguir impulsando un modelo de gestión más cercano a los clientes y adaptado a las necesidades de cada mercado", ha abundado Soltec.

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Gibrail cuenta con más de 25 años de experiencia en posiciones de dirección general y desarrollo de negocio en firmas internacionales de energías renovables, la certificación y los equipos eléctricos.

A lo largo de su trayectoria ha liderado operaciones comerciales y equipos multidisciplinares en más de 15 países de Latinoamérica, entre ellos Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y distintos mercados de Centroamérica y el Caribe.

Gibrail es licenciado en Administración de Empresas y cuenta con un máster en Gestión Empresarial por la Fundação Getulio Vargas (FGV). Antes de incorporarse a Soltec, desarrolló su carrera en empresas del ámbito energético e industrial.

"Su experiencia y conocimiento del mercado latinoamericano contribuirán a seguir desarrollando nuestra actividad en una región estratégica para Soltec y a afrontar esta nueva etapa con un equipo cada vez más sólido y cercano a nuestros clientes", ha afirmado el consejero delegado de Soltec, Mariano Berges.

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"Es un orgullo incorporarme a Soltec y formar parte de una empresa referencial en Latinoamérica. Afronto esta nueva etapa con el compromiso de contribuir al desarrollo de la compañía y seguir acompañando a nuestros clientes en la región", ha indicado, por su parte, Gibrail.