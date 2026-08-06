Vicky Martín Berrocal regresa de Colombia tras reivindicar la importancia de "parar"

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MADRID (CHANCE)

Vicky Martín Berrocal está viviendo un verano muy diferente. En las últimas semanas, la diseñadora ha reivindicado públicamente la necesidad de bajar el ritmo, descansar y disfrutar de un tiempo de pausa después de meses marcados por el trabajo y la exposición mediática. Un cambio de actitud que ha coincidido con los rumores que la relacionan con el empresario andaluz Javier Cabrera y que han vuelto a situar su vida personal en el centro de todas las miradas.

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En ese contexto llegó su reciente viaje a Colombia, una escapada a Medellín junto a su hija, Alba Díaz, donde asistió como invitada a un importante desfile de moda y compartió varios momentos de una experiencia que calificó de muy especial. La empresaria aseguró que el país le había regalado "momentos inolvidables" y el encuentro con personas que la habían marcado profundamente.

Sin embargo, a su regreso a España prefirió no dar ninguna explicación sobre los motivos de ese viaje. Preguntada por la prensa, Vicky respondió únicamente con una sonrisa y una frase tan breve como significativa: "Feliz verano, chicos", evitando entrar en detalles sobre Colombia y manteniendo intacto el misterio en torno a esa escapada.

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Su silencio ha llamado especialmente la atención porque llega en un momento en el que la diseñadora parece haber decidido proteger mucho más su intimidad. Después de compartir reflexiones sobre la importancia de detenerse, escuchar el cuerpo y disfrutar de los pequeños momentos, ha optado por no alimentar las especulaciones sobre su vida personal ni sobre los proyectos que podrían haber motivado su estancia en Medellín.

A ello se suma la atención que ha despertado su cercanía con Javier Cabrera, con quien ha sido vista en distintas ocasiones durante este verano. Aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental, las imágenes compartidas en las últimas semanas han disparado las especulaciones sobre una posible nueva ilusión para la empresaria andaluza. Por ahora, la influencer sigue fiel a la discreción que ha marcado sus últimas apariciones públicas.

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