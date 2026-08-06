Los pedidos de las fábricas alemanas se disparan un 3,1% en junio

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Los nuevos pedidos de la industria manufacturera de Alemania aumentaron un 3,1% en junio con respecto al mes anterior, por encima del incremento del 0,3% que registraron en mayo tras revisarse el dato avanzado inicialmente, según las cifras provisionales de la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Al excluir los pedidos de gran volumen, los nuevos pedidos de las fábricas germanas fueron en junio un 0,5% inferiores a los del mes anterior.

En relación al mismo mes del año pasado, los pedidos de la industria alemana registraron en junio un incremento del 6,5%, acelerándose dos puntos respecto al incremento del 4,5% de mayo.

La comparación trimestral, menos volátil, mostró que los nuevos pedidos entre abril y junio de 2026 fueron un 1,3% superiores a los del trimestre anterior. Excluyendo los pedidos de gran volumen, los nuevos pedidos no experimentaron variación en este mismo trimestre.

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La evolución positiva de los nuevos pedidos manufactureros durante el mes de junio respondió principalmente al considerable crecimiento del sector de la fabricación de maquinaria y equipos (+12,7%) y de la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (+22,7%). Varias empresas de estos dos sectores comunicaron pedidos de gran envergadura.

También contribuyó de manera positiva al dato de junio el crecimiento registrado en la industria de la automoción (+3,8%).

Por el contrario, en la fabricación de otros equipos de transporte (aviones, barcos, trenes, vehículos militares), los nuevos pedidos disminuyeron un 41,7% en comparación con el elevado nivel del mes anterior. No obstante, la oficina alemana de Estadística aclara que, por ahora, dispone de datos incompletos sobre los pedidos de gran envergadura en este sector para el resultado provisional de junio.

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En el caso de los bienes de capital, los nuevos pedidos en junio aumentaron un 6,4% respecto al mes anterior, mientras que los de bienes de consumo crecieron un 4,2%. Los nuevos pedidos de bienes intermedios registraron un descenso del 2,5%.

Por su parte, los pedidos extranjeros aumentaron un 0,2% en junio, con un descenso del 14% en los pedidos procedentes de la zona euro y un aumento del 10,2% en los pedidos extracomunitarios. Los pedidos nacionales aumentaron un 7,8%.