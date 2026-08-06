El Rey Felipe VI recibe este jueves en el Palacio de Marivent al presidente de Ceuta tras la crisis migratoria

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El Rey Felipe VI recibirá este jueves en el Palacio de Marivent, en Palma, al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tras la crisis originada a raíz de la entrada de decenas de miles de personas migrantes procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma.

La audiencia a la que ha sido convocado Vivas, según ha informado la Casa Real, tendrá lugar a las 18.00 horas en la que es la residencia de los Reyes cuando pasan sus vacaciones en Palma.

El pasado sábado, la Casa Real informó que Felipe VI ha seguido con "gran preocupación e indignación" los acontecimientos sucedidos en Ceuta y, en menor medida, en Melilla.

El monarca subrayó que "el Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos, que además se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse".

Según trasladaron desde La Zarzuela, el jefe del Estado "cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante" a la población de ambas ciudades "el apoyo y cariño del resto de España".

El Rey se puso en contacto tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. También con Vivas y con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, a quienes telefoneó entre el jueves y el viernes de la semana pasada para trasladarles "palabras de ánimo y firmeza".

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REUNIÓN CON PROHENS

A las 13.00 horas, y aprovechando su desplazamiento a Palma, Vivas se reunirá con la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Consolat de Mar.

Se trata de una audiencia de cortesía y tras la cual no se espera que ninguno de los dos haga declaraciones a los medios de comunicación, han indicado fuentes del Ejecutivo balear.

Sobre la crisis en Ceuta, el pasado lunes Prohens acusó al Gobierno de haber "abandonado" la protección de las fronteras ante un aluvión de personas que puso "a prueba" la seguridad nacional y la capacidad de respuesta del Estado.

No será la única tragedia migratoria que la reunión tendrá como telón de fondo, dado que en los últimos días se ha producido la muerte de al menos 19 migrantes, más una decena de desaparecidos, en aguas próximas a Mallorca.

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