Mueren tres personas y decenas resultan heridas tras nuevos ataques nocturnos de Rusia sobre Ucrania

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Las autoridades ucranianas han confirmado este jueves la muerte de al menos tres personas, además de varios heridos más, como consecuencia de nuevos ataques nocturnos de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre varias partes del país, un día después de los bombardeos que mataron a 17 personas e hirieron a otras 50 en Kiev.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha informado de que la muerte de estas tres personas se ha producido en la ciudad de Balaklia, en la provincia de Járkov. Los ataques han caído sobre un predio privado, causando destrozos en edificios residenciales y provocando varios incendios, ya sofocados.

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El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha añadido que una quincena de personas más han resultado heridas en las últimas 24 horas por ataques de las fuerzas rusas sobre una veintena de localidades y asentamientos de la región.

Mientras, en la provincia de Sumi, las fuerzas rusas han lanzado hasta ocho bombas guiadas sobre las zonas norte y centro de la región, de las cuales tan solo una ha podido ser neutralizada por las defensas aéreas. El ataque, que se ha prolongado durante ocho minutos, ha dejado una docena de heridos.

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En Jersón, las autoridades han denunciado un nuevo "acto de terror contra la población civil" cometido por el Ejército ruso, después de que un autobús haya sido golpeado por un dron en el pueblo de Komishani, hiriendo a seis personas.

Por su parte, la Fuerza Aérea Ucrania ha informado haber neutralizado 66 drones del poco más de un centenar que Rusia ha lanzado junto a otro tipo de proyectiles, entre ellos misiles antibuque Onix y antirradar J-31P durante la pasada noche.

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