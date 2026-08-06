Calor, tormentas, niebla, viento y olas ponen hoy en aviso a 11 CCAA, con Canarias, Cataluña y Aragón en nivel naranja

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El calor, las lluvias, las tormentas, la niebla, el viento y las olas pondrán este jueves en aviso a once comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que La Gomera (Canarias) alcanzará el nivel naranja por viento, Barcelona y Lleida (Cataluña) y las comarcas turolenses de Gúdar y el Maestrazgo (Aragón) por lluvias y tormentas.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los avisos por calor se registran en Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla; Ávila y Segovia; Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo; Girona; Cáceres; Sierra de Madrid, área metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste de Madrid; Gran Canaria y La Palma.

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Además, hay avisos amarillos por lluvias y tormentas en Huesca y Zaragoza; Girona; y Castellón; y sólo por tormentas en el Noroeste de Murcia, Valencia, Almería y Granada. Asimismo, se dan avisos amarillos por viento y olas en Gran Canaria, La Palma, El Hierro. En Lanzarote hay un aviso amarillo por viento y en La Gomera, por olas.

AEMET ha indicado que la proximidad de una masa de aire frío en niveles altos inestabilizará la situación meteorológica, aunque se mantendrá estable en el sudoeste. Debido a ello, espera cielos cubiertos y precipitaciones en la vertiente norte. Éstas podrán ser persistentes y localmente fuertes y acompañadas de tormenta con granizo de madrugada en el oeste pirenaico. Por la tarde, caerían en todo el nordeste y en las sierras del sudeste peninsular.

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En el resto de la Península y Baleares prevé intervalos de nubes bajas en los litorales mediterráneos y nubes de evolución en el nordeste y en los principales sistemas montañosos de la mitad norte. En Canarias, habrá intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas. En líneas generales, se registrarán cielos poco nubosos o despejados en el resto. Además, probablemente se den bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica y regiones de la fachada oriental peninsular y calima débil en Canarias.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal avanza que habrá un descenso de las máximas en el nordeste, Canarias y Alborán, donde podrán ser notables; mientras que se registrarán ascensos en el suroeste y pocos cambios en el resto. De esta manera, se superarán los 35ºC en el sudoeste peninsular y puntualmente en el nordeste, en Canarias y Baleares. Por otro lado, las mínimas tendrán pocas variaciones, salvo por los descensos en Canarias, y seguirán las noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares. En este sentido, quedarán por encima de los 25ºC puntos del litoral mediterráneo y en Canarias.

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Por último, el pronóstico recoge que este jueves soplará alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado de componente oeste en los litorales del sur peninsular, amainando en Alborán. En general, habrá viento flojo en el resto, predominando la componente este en el Levante, el nordeste en el norte peninsular, el norte en Baleares y el oeste en el resto.