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Muere una mujer de 48 años al volcar su turismo en Villanueva de los Castillejos

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Una mujer de 48 años de edad ha fallecido tras el vuelco del turismo que conducía por la carretera A-499 a la altura de la localidad onubense de Villanueva de los Castillejos, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Una llamada recibida minutos antes de las 20.30 horas alertaba de la salida de vía y vuelco de un turismo en el kilómetro 22 de la A-499.

Hasta el lugar se desplazaron, movilizados por el 112, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico, Mantenimiento de la vía y Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva, ya que la víctima, conductora y única ocupante del turismo, estaba atrapada en el interior del vehículo.

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Fuentes sanitarias han confirmado la muerte en el lugar del accidente de una mujer de 48 años.

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