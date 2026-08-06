Kast celebra aprobación de megarreforma económica: "Abre una nueva etapa para Chile"

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Santiago de Chile, 5 ago (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, celebró este miércoles la aprobación en el Congreso de su polémica megarreforma tributaria y económica, trámite con que la iniciativa sorteó uno de sus últimos obstáculos legislativos y quedó a pocos pasos de convertirse en ley.

"Esta reforma es uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años. Abre una nueva etapa para el progreso de Chile que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos", afirmó el mandatario desde el palacio presidencial de La Moneda en una cadena nacional televisada.

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Con la aprobación ayer del último artículo pendiente de la megarreforma, cuyo corazón es la reducción del impuesto a las empresas del 27 % al 23 %, solo resta la discusión en ambas Cámaras de los vetos presentados por el Ejecutivo a enmiendas impulsadas por la oposición y la resolución del Tribunal Constitucional respecto de requerimientos presentados, entre otros puntos, contra la invariabilidad tributaria.

"Luego de más de 10 años de estancamiento, con un gasto estatal desbordado y una deuda pública en niveles históricos, llegó la hora de dejar de administrar la mediocridad y recuperar la grandeza de un país que volverá, con el aporte de todos, a ser un modelopara Latinoamérica y un orgullo para todos los chilenos", señaló Kast.

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En la misma línea, el jefe de Estado destacó el 2,4 % de crecimiento económico que Chile registró en junio, rompiendo una tendencia de cinco meses consecutivos con cifras negativas.

"Es el primer paso de un camino más largo que nos permita volvera crecer, a invertir y a soñar en grande otra vez", recalcó Kast.

La columna vertebral de la megarreforma de Kast, que fue aprobada en ambas Cámaras del Legislativo con casi el mínimo de votos necesarios, incluye la exención de IVA a la compra de vivienda, beneficios fiscales para la repatriación de capitales y una polémica medida que garantiza invariabilidad o congelamiento tributario a grandes inversiones.

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Los tres vetos presentados por el Gobierno fueron aprobados hoy en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, medidas que apuntan a corregir o eliminar el derecho al olvido financiero por deudas; el impedimento de cobro de intereses sobre intereses (anatocismo); y los ajustes para garantizar el pago a 30 días paras las pequeñas y medianas empresas.

El veto es una facultad del Ejecutivo que obliga al Congreso a volver a discutir las observaciones o indicaciones formuladas por el presidente, y una vez que ambas Cámaras se pronuncian sobre ellas, el proyecto puede ser promulgado en su totalidad.

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El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), creado en 2019 para supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas, consideró que el proyecto genera «un impacto fiscal neto negativo», en tanto que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que se trata de un plan ambicioso que requiere esfuerzos para «alcanzar las metas de déficit y deuda».

Para el Gobierno, la aprobación del proyecto era clave para reactivar la economía y elevar el crecimiento de Chile desde el 2,5 % del año pasado hasta el 4 % al final del mandato, así como reducir la tasa de desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas fiscales.

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El Gobierno aspira a que la reforma sea aprobada totalmente antes de septiembre para presentar sus primeros presupuestos a finales de año. EFE