China endurece los controles a la exportación de drones de doble uso hacia Estados Unidos

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Pekín, 5 ago (EFE).- El Gobierno chino endureció este miércoles los controles a la exportación hacia Estados Unidos de drones, componentes y tecnologías de doble uso, en un nuevo episodio de las tensiones tecnológicas entre las dos mayores economías del mundo.

El Ministerio chino de Comercio informó hoy de que la medida afecta a los drones y sus componentes clave, así como a las tecnologías relacionadas incluidas en la lista nacional de bienes de doble uso, cuya exportación a EE.UU. quedará sujeta a un examen individualizado y más riguroso, sin posibilidad de acogerse a procedimientos simplificados de concesión de licencias. La decisión entró en vigor de forma inmediata.

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La cartera justificó la decisión en la Ley de Control de Exportaciones y en la normativa sobre productos de doble uso, y aseguró que responde a la necesidad de "salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales" y cumplir las obligaciones internacionales de China en materia de no proliferación.

La medida amplía la presión sobre el sector tecnológico estadounidense después de que, el pasado 22 de junio, Pekín incluyera a diez empresas de Estados Unidos vinculadas a los sectores de defensa, drones, tecnología aeroespacial y tierras raras en su lista de control de exportaciones, prohibiendo a las compañías chinas suministrarles bienes de doble uso.

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Aquel mismo día, el Ministerio de Finanzas anunció además restricciones a la contratación pública de productos de 46 empresas estadounidenses, entre ellas fabricantes de aeronáutica, sistemas militares, drones y defensa, en una nueva ronda de represalias comerciales entre ambos países.

Los controles a la exportación se han convertido en una de las principales herramientas de respuesta de Pekín frente a las restricciones impuestas por Washington sobre el acceso de empresas chinas a tecnologías avanzadas.

Un informe publicado este año por la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China advertía de que el gigante asiático utiliza cada vez más estos mecanismos como instrumento estratégico, tras ampliar en los últimos años las restricciones sobre productos considerados sensibles.

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China ocupa una posición dominante en el mercado mundial de drones civiles gracias a fabricantes como DJI, líder global del sector, mientras que el Gobierno considera esta industria un ámbito estratégico tanto por sus aplicaciones comerciales como por su potencial uso militar y tecnológico. EFE