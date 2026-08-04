José María Almoguera, cauto tras el reencuentro entre Carmen Borrego y Terelu: "El tiempo lo dirá todo"

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Después del esperado cara a cara entre Carmen Borrego y Terelu Campos, José María Almoguera ha reaparecido públicamente y ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad sobre el momento que atraviesa la familia. Lejos de alimentar la polémica, el colaborador ha asegurado que, por ahora, todos se encuentran serenos y afrontando esta etapa con calma.

Preguntado por cómo están tanto él como su madre tras ese reencuentro, ha respondido con rotundidad: "Bien, estamos todos bien, tranquilos". Una sensación que también ha extendido a su tía, al afirmar que "bien, todos tranquilos".

En cuanto a una posible reconciliación familiar, el hijo de Carmen Borrego ha preferido mostrarse prudente y dejar que el tiempo marque el rumbo de los acontecimientos. "El tiempo lo dirá todo. De momento, pues ahí estamos, estamos de vacaciones y ahora mismo es complicado estar todos juntos. Pero bueno, eso se verá con el tiempo", ha explicado.

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Sin querer adelantar nada, también ha insistido en que cualquier acercamiento deberá producirse de forma natural. "Todo se irá viendo, de verdad, poco a poco", ha añadido, dejando entrever que, aunque no cierra la puerta a una futura reconciliación, todavía es pronto para hablar de un acercamiento definitivo entre los distintos miembros del clan Campos.

Además, se ha sincerado sobre cómo está siendo compartir plató con Laura Matamoros, restando importancia a cualquier posible especulación. "Bien, todo correcto. Sin más, otra compañera", ha zanjado.