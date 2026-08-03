Serena y Venus Williams volverán a jugar juntas en Cincinnati

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Las hermanas estadounidenses Serena y Venus Williams han recibido una invitación para disputar el torneo de dobles de Cincinnati (Estados Unidos), que se celebra del 11 al 23 de agosto.

En principio, las hermanas solo iban a formar pareja y disputar el torneo de dobles de Wimbledon, segundo 'Grand Slam' de la temporada, en junio. Sin embargo, Serena, de 44 años, se retiró tras sufrir una lesión en la rodilla durante su derrota en tres sets ante la australiana Maya Joint en la primera ronda del torneo individual.

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Su participación en el torneo WTA 1.000 de Ohio podría allanar el camino para el regreso de Serena al US Open, donde no ha jugado desde 2022. El último 'Grand Slam' del año, que se celebra en Nueva York, comienza el 23 de agosto.

Como pareja, han ganado 14 'grandes' y tres medallas de oro olímpicas. No han jugado juntas en dobles desde el US Open de 2022 y están listas para debutar como pareja en Cincinnati. Venus, de 46 años, también ha recibido una invitación para participar en el cuadro individual del torneo.

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