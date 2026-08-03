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Registran tres incendios forestales activos y dos controlados en Ecuador

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Quito, 2 ago (EFE).- La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de Ecuador informó este domingo de que tres incendios forestales se encuentran activos en la zona andina del país, mientras otros dos han sido ya controlados.

Los incendios activos están en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, específicamente en la zona de El Quinche; también en la reserva ecológica Los Ilinizas en la provincia de Cotopaxi y en Catamayo, en la provincia de Loja, en el sur del país.

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Un incendio en la zona de Pifo, Itulcachi, cerca de Quito, ya está controlado, así como otro en la provincia de Imbabura (norte).

La SNGR informó de que mantiene el monitoreo permanente y la coordinación de acciones de respuesta para proteger a la población y el ambiente. EFE

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